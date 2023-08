Gen. Bieniek o zakupie śmigłowców Apache: To duże wsparcie Sił Zbrojnych

DoRzeczy.pl: Amerykański Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż Polsce śmigłowców AH-64E Apache. Jak Pan ocenia ten zakup?



Gen. Mieczysław Bieniek: To dobry zakup, chociaż jest nieco spóźniony. Powinnyśmy te maszyny mieć nieco wcześniej, ponieważ użytkowane przez nas Mi-24 są już leciwe, słabo uzbrojone, mają niekierowane rakiety i pociski. Apache mają zdecydowanie większe możliwości, to dużo nowocześniejszy sprzęt. Oczywiście ten zakup musi zostać jeszcze sfinansowany. Apache mają potężne uzbrojenie, bardzo dobre opancerzenie. Posiadają pociski przeciwpancerne Hellfire i pociski powietrzne Hydra, potężne działko 30 mm, które może atakować lekko opancerzone cele naziemne. Te helikoptery mogą wspierać wojska lądowe, dawać przewagę w powietrzu, jeśli chodzi o osłonę wojsk lądowych, zwalczać nisko lecące cele powietrzne. Ma bardzo dużo możliwości bojowych. To będzie bardzo poważne wsparcie naszego systemu obrony przeciwpancernej i duże wsparcie Sił Zbrojnych RP.

Jaką rolę odgrywają helikoptery w trakcie konfliktu na Ukrainie?

Śmigłowce odgrywają rolę zwalczania czołgów przeciwnika, osłony wojsk lądowych w trakcie prowadzenia natarcia, zwalczania i niszczenia celów naziemnych. To istotny środek. Ukraina nie używa dużo śmigłowców, bo ich po prostu nie ma zbyt wielu. Rosjanie z kolei niszczą cele naziemne ukraińskie w trakcie przeciwnatarcia, osłaniając jednocześnie swoje wojska. Ukraina próbuje rozminować pole minowe, w tym czasie śmigłowce bojowe nacierają, uderzają na cele ukraińskie, zapewniając przewagę. Dlatego posiadanie w naszym systemie bojowym śmigłowców daje bardzo duże wzmocnienie dla osłony wojsk lądowych.

Temat uzbrojenia odgrywa dużą rolę w trwającej kampanii wyborczej. To dobrze dla Sił Zbrojnych?

Kwestia bezpieczeństwa powinna zostać oddzielona od polityki. To sprawa ponad polityczna, ponad podziałami. Nie mieszałbym do tego polityki. Kwestie bezpieczeństwa powinny oczywiście być ważne dla każdego.

