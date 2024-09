Nieoficjalnie: Jest przełom w śledztwie. Gen. Szymczyk usłyszy zarzuty

Tak przynajmniej wynika z ustaleń reportera RMF FM Krzysztofa Zasady.

Zarzuty mają postawić generałowi śledczy prowadzący wątki postępowania, które trafiło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie – informuje dziennikarz. Postępowanie to zostało zainicjowane w marcu po audycie MSWiA w Komendzie Głównej Policji. Zawiadomienie złożył następnie były szef resortu Marcin Kierwiński.

Nieoficjalnie: Szymczyk usłyszy zarzuty

Jak wynika z ustaleń RMF generał Szymczyk ma się stawić w prokuraturze w poniedziałek. Nie wiadomo, akie konkretnie zarzuty usłyszy.

"Sprawa jest jednak mocno kontrowersyjna, ponieważ w związku z eksplozją granatnika w jego gabinecie śledztwo prowadzi także jednostka wyższego szczebla – Prokuratura Regionalna w Warszawie. W tym postępowaniu Jarosław Szymczyk ma status pokrzywdzonego" – przypomina RMF.

Eksplozja w Komendzie Głównej Policji

Przypomnijmy, że do eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji doszło 14 grudnia 2022 r. Sprzęt miał być przywieziony z Ukrainy jako prezent. Nie został on jednak poddany kontroli granicznej. Po wyjściu ze szpitala szef policji tłumaczył, że do wybuchu doszło w momencie, gdy przestawiał granatnik z miejsca na miejsce.

jak wynika z opinii biegłego do której dotarł dziennik "Rzeczpospolita" wynika, granatnik był sprawny i uzbrojony. Biegły wykluczył ponadto, jakoby pocisk odpalił się sam lub wskutek nieszczęśliwego wypadku.

"Został odpalony poprzez naciśnięcie spustu" – czytamy w opublikowanym raporcie biegłego z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Potwierdził to w rozmowie z gazetą prokurator Jacek Mularzuk.

– Jednakże wystrzelony pocisk, w warunkach jego odpalenia, nie był w stanie się uzbroić, co spowodowało, że nie nastąpiła eksplozja zawartego w nim materiału wybuchowego – wyjaśnił prokurator.

