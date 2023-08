"Ogromna rana dla narodu ukraińskiego"

– Fakt, że dziś nic nie wiadomo o tysiącach ludzi w Ukrainie, jest ogromną raną dla naszego narodu – stwierdził arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk w 80. tygodniu pełnej inwazji wojskowej Federacji Rosyjskiej na pokojową ziemię ukraińską. W cotygodniowym wideo-przesłaniu zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) podsumował: "80. tydzień niestrudzonego i niezłomnego oporu narodu ukraińskiego, 80. tydzień bólu, krwi, łez i cierpienia milionów Ukraińców".

Arcybiskup zwrócił uwagę, że pomimo tragicznych wydarzeń, które nie ustają, ponieważ wróg nadal celowo zabija ludność cywilną, wystrzeliwując pociski w centra ukraińskich miast: Czernihowa, Dniepru, Zaporoża, UKGK stale zapewnia opiekę duszpasterską, aby leczyć rany wojny.

"Jednym z elementów opieki duszpasterskiej nad leczeniem ran wojennych jest szczególna uwaga poświęcona najbardziej bezbronnym. Dlatego na terytoriach okupowanych i wyzwolonych otwieramy teraz biblioteki i centra radości, starając się być blisko tych, którzy najbardziej cierpią i odczuwają ból. I powtarzamy to jeszcze raz: Ukraina trwa! Ukraina walczy! Ukraina się modli!" – powiedział zwierzchnik UKGK.

Tysiące zaginionych Ukraińców

Według informacji ukraińskich władz, 24 tys. obywateli Ukrainy zostało uznanych za zaginionych. Około 7 tys. to personel wojskowy, z którego 65 proc. nadal żyje, a reszta prawdopodobnie zginęła, ale nie ma pewności co do ich śmierci. Prawie nic nie wiadomo o losie zaginionych ukraińskich cywilów.

– Wyobraźmy sobie ból krewnych i przyjaciół: ojców i matek, którzy nie wiedzą, co stało się z ich dzieckiem, kobiet i dzieci, które straciły kontakt z mężem i ojcem. Wielu z tych krewnych przychodzi do duszpasterzy z płaczem, bólem serca, mówiąc: "Nawet nie wiemy, jak modlić się za naszych bliskich, o ich wyzdrowienie czy wieczny odpoczynek" – powiedział abp Szewczuk.

Przypomniał, że międzynarodowe prawo humanitarne stanowi, że jednym z praw członka rodziny osoby zaginionej jest poznanie losu swojego bliskiego.

"Dlatego z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Osób Zaginionych, pragnę otoczyć miłością, uwagą i modlitwą tych, którzy czekają na wieści o swoich bliskich. Apeluję do międzynarodowych instytucji, które mają możliwość poszukiwania osób zaginionych na Ukrainie: pomóżcie nam znaleźć tych, o których nie mamy żadnych wiadomości. Módlmy się dziś za rodziny, które płaczą i czekają, aż ich bliscy wrócą do domu żywi" – zaapelował zwierzchnik UKGK.

