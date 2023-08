Co się dzieje w Rosji? Brytyjski wywiad: Odwołano strategiczne ćwiczenia

"Rosja najprawdopodobniej odwołała ćwiczenia Zapad 2023. To planowane ćwiczenia strategiczne i ważne coroczne wydarzenie, które ma być zwieńczeniem roku szkoleniowego armii" – przypomina resort obrony Wielkiej Brytanii.

"Ćwiczenie powinno było odbyć się we wrześniu 2023 r. Od 2010 r. Rosja prowadziła czteroletni cykl, w ramach którego miejsce ćwiczeń zmieniało się. Jednak od 2021 r. Rosja co najmniej co dwa lata przeprowadza Zapad w zachodniej Rosji, ponieważ priorytetowo traktuje konfrontację z tym, co postrzega jako zagrożenie ze strony NATO" – czytamy w raporcie.

Zapad 2021 były największymi rosyjskimi ćwiczeniami od czasów sowieckich. "Słabe wyniki rosyjskiego wojska na Ukrainie uwydatniły, że ćwiczenia te miały ograniczoną wartość szkoleniową i w dużej mierze były obliczone na efekt PR-owy. Rosja prawdopodobnie odwołała Zapad 23 ze względu na zbyt małą liczbę żołnierzy i sprzętu" – zaznaczono w analizie.

Brytyjski wywiad: Rosja zaplanowała kolejną ofensywę

Jak twierdzi brytyjskie Ministerstwo Obrony, w związku z naporem ukraińskich oddziałów i niepowodzeniami pod Bachmutem armia rosyjska prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy zwiększy intensywność działań ofensywnych na linii Kupiańsk-Łyman.

Obecnie zachodnie zgrupowanie wojsk rosyjskich na Ukrainie kontynuuje próby przeprowadzenia niewielkich ataków na północnym wschodzie i miejscami osiąga ograniczony sukces na odcinku Kupiańsk-Łyman.

Siły Zbrojne Ukrainy w ramach kontrofensywy w dalszym ciągu wypychają Rosjan z ich pozycji na południu i wywierają presję na siły rosyjskie w pobliżu Bachmutu. Rosja ze względu na swoją doktrynę wojskową może dążyć do odzyskania inicjatywy na polu walki i powrotu do ofensywy na poziomie operacyjnym. Jednym z potencjalnych kierunków jest linia Kupiańsk-Łyman.

"Istnieje realna możliwość, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Rosja zwiększy intensywność swoich działań ofensywnych na kierunku Kupiańsk-Łyman, prawdopodobnie w celu przedostania się na zachód do rzeki Oskił i utworzenia strefy buforowej wokół obwodu ługańskiego" – stwierdzono we wpisie na portalu X.

Czytaj też:

Rosja: Dzieci pójdą do pracy, Putin zmienia przepisy