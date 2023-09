Ziemkiewicz: Patrzmy na skutki działania Sorosa, nie tylko na deklaracje

– W najnowszym numerze Tygodnika „Do Rzeczy” zajmujemy się m.in., ale i przede wszystkim przejęciem dziennika „Rzeczpospolita” przez George’a Sorosa, bo to on kryje się za specyficznym funduszem „Pluralis”, który nastawia się na zysk, ale także na coś innego. O tym na co piszemy, bo wokół George’a Sorosa narosło wiele mitów – mówi Rafał Ziemkiewicz.

– Po ośmiu latach deklarowania przez prawicę „repolonizacji mediów” jeden z najważniejszych dzienników nad Wisłą przeszedł w obce ręce. Czyje? – informuje Wojciech Golonka w artykule “Kto naprawdę kupił “»Rzeczpospolitą«”.

Na łamach „Do Rzeczy” ponadto:

– PiS, w którym nie ma nadmiernego optymizmu, ale i nie ma paniki. PO, którą Tusk wziął w żelazny uścisk i narzuca nawet Giertycha na listach. Znikająca Trzecia Droga. Lewica, która nie umie zyskać, i Konfederacja, która nie umie nie tracić. Co z tego wyniknie przy urnach wyborczych? – prognozuje Piotr Semka w artykule “Ostatnia prosta wymęczonych wojowników”.

– Zaczął Leszek Wosiewicz, skończył Krzysztof Łukaszewicz, produkcja trwała pięć lat. Otrzymaliśmy film pęknięty, ale wciąż jego zalety przeważają nad wadami – ocenia Piotr Gociek w tekście “Pilecki. Historia prawdziwa”.

– Sejmowa komisja, która ma tropić rosyjskie wpływy w Polsce, jest najlepszym prezentem dla Rosjan. Im zawsze zależało, by siać u nas zamęt i napięcia – stwierdza Łukasz Warzecha w tekście “Tropiciele ze scenariuszem”.

– Kardynał Stefan Wyszyński w ciągu 33 lat kierowania Kościołem w Polsce miał swój udział w ponad 140 nominacjach biskupich – pisze Rafał Łatka w artykule “Sprawny przywódca”.

– Ukraińcy zatapiają okręty, dziesiątkują piechotę morską, zadziwiają świat supernowoczesnymi dronami morskimi, kąsają Krym i most nad Cieśniną Kerczeńską. Skutecznie uniemożliwiają podbój Ukrainy od strony Morza Czarnego. Flota Czarnomorska ponosi kolejne straty, również wizerunkowe. Wciąż jednak skutecznie blokuje Odessę i ostrzeliwuje rakietami całą Ukrainę – zauważa Maciej Pieczyński w tekście “»Morski dzieciak« kontra Flota Czarnomorska”.

– Na papierze zadłużenie Polski w relacji do PKB jest najniższe od niemal dwóch dekad i wynosi zaledwie 48,1 proc. PKB, lecz wynik ten mocno zafałszowuje faktyczny stan rzeczy – ostrzega Jakub Wozinski w artykule “Nie tak niskie zadłużenie”.

W najnowszym numerze również Wojciech Cejrowski o nękaniu Trumpa – kandydata na prezydenta USA.