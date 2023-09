Minister kultury: Rozwój lokalny zależy od jakości społeczeństwa

Szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego przebywał w piątek z wizytą w województwie kujawsko-pomorskim. Odwiedził między innymi Grudziądz, gdzie podkreślił znaczenie inwestycji na rzecz kultury.

– To z jednej strony wzrost gospodarczy, ale także ogromna korzyść wspólnotowa dotycząca podniesienia aspiracji kulturowych czy wykwalifikowania osób do podejmowania wyzwań. Rozwój lokalny zależy od jakości społeczeństwa, od tego, czy społeczeństwo to naśladuje jakieś wzorce rozwojowe czy jest to społeczeństwo innowacyjne, otwarte na wyzwania. A żeby właśnie takie było musi czerpać z kultury – zwrócił uwagę minister Piotr Gliński.

twitter

Gliński o inwestycjach w obszarze kultury

Jak zaznaczył polityk, w ciągu ostatnich ośmiu lat w obszarze kultury zrealizowano imponującą liczbę 7 645 inwestycji, które wpłynęły na przemianę Polski lokalnej. Te inwestycje obejmują biblioteki, domy kultury, sale koncertowe i zabytki, które stwarzają różnorodne możliwości spędzania czasu i indywidualnego rozwoju.

Podczas spotkania w Grudziądzu na wzgórzu zamkowym minister Piotr Gliński wyraźnie poparł inwestycję rewitalizacji tego miejsca, w ramach której odbudowane ma zostać południowe skrzydło dawnego zamku krzyżackiego. Koncepcję przedstawił prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki, który wystartuje w wyborach do Sejmu z pierwszego miejsca na liście PiS w okręgu w Grudziądzu.

– Może powstać tutaj oddział Muzeum Zamkowego w Malborku, które jest potężną i profesjonalną instytucją. Ma też już swoje oddziały, związane właśnie z dawnymi zamkami krzyżackimi – ocenił Gliński. Dodał, że Grudziądz otrzymał w ramach programu 3,5 miliona złotych na realizację koncepcji.

Projekt na cześć gen. Elżbiety Zawackiej

Szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego odwiedził również Toruń, gdzie mówił, że jest wdzięczny inicjatorom koncepcji za to, że dziedzictwo gen. Elżbiety Zawackiej teraz będzie objęte większą opieką ze strony państwa. Podkreślił także rolę polskich kobiet w walce o niepodległość i ich znaczenie w historii Polski.

Minister wyraził nadzieję, że już wkrótce w Toruniu powstanie instytucja, która propagować będzie postać lokalnej bohaterki.

– Zbudujemy instytucję pamięci, która będzie się opiekowała archiwum, dorobkiem fundacji, ale będzie także w nowoczesny sposób opowiadała o gen. Elżbiecie Zawackiej i o wszystkim, co się z nią łączy. To jest bardzo ważne dla polskiej tożsamości, a zwłaszcza dla przyszłych pokoleń – zwrócił uwagę Gliński. Ocenił, że polskie państwo jest zobowiązane wspierać tego typu inicjatywy.

twitterCzytaj też:

Nowy rozdział rozwoju stolicy. Rząd przyjął program wsparcia na lata 2023-2030Czytaj też:

Rząd wspiera rozwój Warszawy: Trzecia linia metra i obwodnica