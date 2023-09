Rząd wspiera rozwój Warszawy: Trzecia linia metra i obwodnica

Szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego zwrócił uwagę, że budowa trzeciej linii metra "wciąż jest w planach i wciąż nie jest zrealizowana". – 1,5 mld złotych rząd planuje dołożyć do tej inwestycji – dodał minister. Polityk zaznaczył, że projekt musi być realizowany wspólnie z urzędem miasta. – Chcemy w formie dotacji celowych przekazać te pieniądze z budżetu centralnego na potrzeby Warszawy – mówił.

Rząd planuje inwestować w rozwój stolicy

Kolejnym ważnym wątkiem poruszonym podczas konferencji był projekt budowy wewnętrznej obwodnicy Warszawy, która ma pomóc w rozładowaniu ruchu samochodowego w mieście. Dzięki niej będzie można ominąć centrum, co przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu i poprawy jakości życia mieszkańców. Na ten projekt rząd planuje przeznaczyć około miliarda złotych.

Piotr Gliński podkreślił, że rozbudowa infrastruktury drogowej to podstawa funkcjonowania miasta. – Rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz, jak i kolejny prezydent Warszawy zapowiadali budowę obwodnic. Kiedyś była mowa o pięciu obwodnicach zewnętrznych i wewnętrznych – zaznaczył.

Program wsparcia Warszawy

Rada Ministrów przyjęła program wsparcia rozwoju Warszawy na lata 2023-2030, o czym poinformował we wtorek szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Rządzący podkreślają, że to ważny krok dalszego rozwoju stolicy Polski.

W ocenie ministra, nawiązuje do wizji rozwoju miasta prof. Lecha Kaczyńskiego. – Gdy był prezydentem Warszawy, opracował wizję i programy do 2020 r. Gdyby kontynuowano te plany, te projekty i te prace to do roku 2020 inwestycje, o których dzisiaj mówimy, wciąż w sensie perspektywicznym, byłyby zrealizowane – ocenił Gliński.

Rząd twierdzi, że zaakceptowanie programu wsparcia rozwoju Warszawy na lata 2023-2030 stanowi ważny krok w kierunku dalszego rozwoju stolicy Polski. Projekt ten ma na celu stworzenie lepszych warunków życia dla mieszkańców Warszawy, zachowanie i promowanie bogatego dziedzictwa kulturalnego miasta oraz wzmacnianie pozycji Warszawy jako europejskiego centrum biznesowego i kulturalnego.

