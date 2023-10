Sasin apeluje do opozycji. Chodzi o strategiczny projekt PiS

Politycy PO zapowiadają, że jako pierwszy wymianie kadr ma zostać poddany Orlen z jego prezesem Danielem Obajtkiem na czele. Cezary Tomczyk podniósł niedawno przeciwko szefowi koncernu stare zarzuty: nieprawidłowości przy fuzji z Lotosem oraz kwestie związane z zarobkami.

– Zapowiedzi prób cofnięcia fuzji Orlenu z PGNiG są niestety absurdalne, ale przede wszystkim szkodzące Polsce. Przecież dzięki tej fuzji Orlenu z Lotosem i z PGNiG udało się stworzyć podmiot, dzięki któremu możemy trzymać właśnie, chociażby w ryzach ceny. Ceny gazu dzisiaj dla odbiorców indywidualnych są o wiele niższe, niż te ceny rynkowe, również dlatego, że Orlen uczestniczy w dopłatach do zamrożenia cen gazu. To, że paliwo w Polsce jest tańsze na stacjach benzynowych niż w większości krajów Unii Europejskiej, to dlatego, że dzisiaj duży podmiot, jakim jest Orlen powiększony o te podmioty, może negocjować lepsze ceny – powiedział Jacek Sasin w Trójce.

Minister zwrócił się do opozycji z apelem w tej sprawie. – Apeluję o to, aby w tych sprawach, które rzeczywiście są fundamentem naszego polskiego bezpieczeństwa, naszej polskiej racji stanu, nie stosować dzisiaj takiej zasady przełożenia wajchy, czyli zrobienia na złość swoim konkurentom politycznym, a przy okazji bardzo dużego zaszkodzenia Polsce i Polakom – powiedział Sasin.

Opozycja ma plan na konsultacje z prezydentem

W tym tygodniu prezydent Andrzej Duda zaprosił na konsultacje przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych, które mają szanse utworzyć nowy rząd. Według doniesień prasowych, głowa państwa w pierwszej kolejności powierzy misję tworzenia rządu PiS, jako formalnemu zwycięzcy wyborów.

Przed serią spotkań z prezydentem zaplanowanych na początek tygodnia opozycja ma oficjalnie ogłosić, że powoła koalicyjny rząd z Tuskiem w roli premiera – podała "Gazeta Wyborcza". – Z tym komunikatem pójdziemy na prezydenckie konsultacje – mówią politycy opozycji.

