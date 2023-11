Wina Korwin-Mikkego

U progu III RP oczywiste zdawało się, że parlament to miejsce dla postaci wyrazistych, głośno mówiących o swoich przekonaniach, wreszcie: wybitnych mówców. A Korwin-Mikke był wśród ówczesnych posłów niczym rekin pośrodku nieciekawej drobnicy. Proszę sięgnąć po książki z tamtego czasu, jak choćby „Rząd rżnie głupa” z sejmowymi wystąpieniami JKM – delicje!

Trzy dekady później Janusz Korwin-Mikke nie wchodzi do Sejmu pokonany przez żonę młodego konfederaty. Szefowie jego własnej partii wysyłają go na emeryturę. Cóż, jeśli na nią pójdzie, to na własnych warunkach i w czasie, który sam uzna za stosowny.