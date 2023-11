Załamanie nerwowe Andrzeja Morozowskiego

W owej scenie Buzz Astral jako trafia w ręce dziewczynki z sąsiedztwa, która zmusza go do zabawy z jej lalkami „w picie herbatki”. Kosmiczny komandos w poniżającym kapelutku na kosmicznym hełmie, doznaje w obecności Szeryfa Chudego, który próbuje go uratować, załamania nerwowego – I minęło, poszło, papa, żegnaj… Jednego dnia strzeżesz całej galaktyki, a następnego dnia siedzisz i żłopiesz sobie herbatkę czy tego chcesz czy nie, z Marią Antoniną i jej siostrzyczką…”.