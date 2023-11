Uchwała ws. traktatów UE nie będzie głosowana. "Marszałek uciekł od odpowiedzialności"

Posłowie klubu PiS złożyli w Sejmie projekt uchwały, dotyczącej "zatrzymania niebezpiecznych dla Rzeczypospolitej Polskiej zmian Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej".

– To się bardzo szybko w tej chwili dzieje. Dlatego uznaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, że polski Sejm również musi się w tej sprawie wypowiedzieć. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nie może być w tej sprawie sejmem niemym. Mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek reprezentować naszych obywateli, którzy są bardzo zaniepokojeni tymi propozycjami. Wczoraj zaproponowaliśmy, aby konwent seniorów ten projekt rozpoznał i aby został on łączony do porządku obrad tego posiedzenia – powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Projekt we wtorek otrzymał numer druku i projekt został skierowany do I czytania w Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Błaszczak: Hołownia uciekł od odpowiedzialności

Projekt nie został jednak poddany pod głosowanie. Politycy PiS nie kryją oburzenia sytuacją. Do sprawy odniósł się m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak

"Marszałek Hołownia uciekł od odpowiedzialności i nie poddał pod głosowanie uchwały ws. zatrzymania zmian w traktatach UE, które ograniczają naszą suwerenność. Robią grunt pod to, abyśmy przestali być gospodarzami we własnym kraju. Nie uda Wam się wmówić Polakom, że nic się nie dzieje" – napisał Błaszczak na portalu X.

Hołownia: To poważny projekt

We wtorek marszałek Sejmu stwierdził, że do Sejmu wniesiono m.in. "projekt uchwały wzywającej rząd do de facto zablokowania prac nad zmianami traktatów UE".

– Ten projekt jest bardzo poważnym projektem, bo chce nakładać zobowiązania uchwałą na polski rząd i polskich europosłów – stwierdził Hołownia.

Polityk dodał, że projekt ma zostać skierowany do sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

