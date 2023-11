Posłowie PiS alarmują: Trzeba zatrzymać niebezpieczne zmiany w UE

We wtorek w Parlamencie Europejskim ma się odbyć debata dot. zmiany traktatów regulujących funkcjonowanie Unii Europejskiej. Posłowie klubu PiS złożyli w Sejmie projekt uchwały, dotyczącej "zatrzymania niebezpiecznych dla Rzeczypospolitej Polskiej zmian Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej".

– To się bardzo szybko w tej chwili dzieje. Dlatego uznaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, że polski Sejm również musi się w tej sprawie wypowiedzieć. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nie może być w tej sprawie sejmem niemym. Mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek reprezentować naszych obywateli, którzy są bardzo zaniepokojeni tymi propozycjami. Wczoraj zaproponowaliśmy, aby konwent seniorów ten projekt rozpoznał i aby został on łączony do porządku obrad tego posiedzenia – powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

– Słuchałem przed chwilą wypowiedzi pana marszałka, który mówił, że ta uchwała jest niezwykle poważna. Cieszę się, że tak ją ocenia – przyznał Jabłoński. – Zgadzamy się z tym, ta sprawa jest niezwykle poważna i będzie wymagała debaty, zajęcia stanowiska przez polski Sejm. Natomiast pan marszałek też wprowadził państwa w błąd, mówiąc, że to niezwykle duża, bardzo obszerna uchwała, wymaga długich i drobiazgowych analiz. Ta uchwała jest w ważnych sprawach, ale jest krótka, ma dosłownie dwie strony. Nie potrzeba bardzo dużo czasu, aby ją przenalizować – wskazał minister.

"Trzeba się przeciwstawić"

Odpowiedzialny za sprawy europejski minister Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował, że dziś podczas posiedzenia rządu będzie "prezentował projekt uchwały Rady Ministrów w tej sprawie". – Projekt uchwały będzie wyrażał zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych zmian, podkreślając ich charakter – z jednej strony zagrażający suwerenności kraju, z drugiej strony ich niekonstytucyjność – wyjaśnił. Jak powiedział, w projekcie znajduje się "wezwanie do wszystkich polskich reprezentantów w Parlamencie Europejskim, aby tym zmianom się sprzeciwić".

Poseł PiS Krzysztof Szczucki zwrócił z kolei uwagę, że "sam Parlament Europejski wskazuje, że te zmiany mają charakter zasadniczy, radykalny i znacznie mają zmienić ustrój Unii Europejskiej".

twitter

– Trzeba powiedzieć, że przyjęcie takich zmian, czemu stanowczo się sprzeciwami, wymagałoby zmiany Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. One są z konstytucją niezgodne – podkreślił.

Czytaj też:

Wpadka Hennig-Kloski. Poseł tłumaczy: Nie wstaję rano i nie liczę parków narodowychCzytaj też:

Zaliczka z KPO dla Polski. KE zatwierdziła wypłatę 5 mld euro