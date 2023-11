Oto podatek Morawieckiego

Dobrze by się stało, gdyby podatki nosiły nazwy od nazwisk swoich „ojców” (lub „matek”) choćby po to, żeby we wdzięcznej pamięci obywateli każdy taki podatek na zawsze został zapamiętany wraz z nazwiskiem jego autora. Autora, któremu owi wdzięczni obywatele mogliby za każdym razem, gdy go uiszczają, choćby w myślach, gorąco za jego wprowadzenie „podziękować”. Może byłby to jakiś – choć niewielki – hamulec, mitygujący polityków, którzy z taką łatwością obarczają nas