Kobosko: Oto plan Hołowni. Nic się nie zmienia

Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, odniósł się w programie "Jeden na jeden" w TVN24 do potencjalnego startu marszałka Sejmu Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

– Marszałek Hołownia wielokrotnie publicznie o tym mówił, że ma ambicje startu w 2025 roku, tylko że my wszyscy wiemy, jak daleka droga jeszcze wiedzie do kampanii prezydenckiej – powiedział. Dodał, że Szymon Hołownia "zapowiadał to i taki ma plan, nic się nie zmienia".

– Myślę, że jego działania jako marszałka Sejmu i ich odbiór społeczny pokazuje, że jest jednym z kluczowych polityków, kluczowych liderów na polskiej scenie politycznej i nie ma żadnych powodów, żeby on nie myślał poważnie o starcie wyborach, w których raz już wystartował w roku 2020. Wówczas zajął trzecie miejsce i dzisiaj może śmiało mierzyć w ten najważniejszy urząd w państwie – wskazał Kobosko.

Wspólny kandydat całej koalicji?

Wiceszef Polski 2050 był pytany także o to, czy jego zdaniem sejmowa większość powinna mieć wspólnego kandydata na prezydenta. – Naprawdę w polskiej polityce z miesiąca na miesiąc sytuacja się zmienia. Dzisiaj wiemy o tym, słyszymy, że takie ambicje będzie mieć ponownie pan prezydent Rafał Trzaskowski. Nie wiem, czy nie będzie innych kandydatów, także po naszej stronie, opozycyjnej – odpowiedział.

– Nie znam planów pana premiera Donalda Tuska, który dzisiaj obejmuje urząd premiera Rzeczpospolitej, więc tych pytań jest sporo przed nami. Mogę mówić o tym, o czym także mówił publicznie Szymon Hołownia. On ma plan startu w tych wyborach – mówił gość TVN24.

Dopytywany, czy Trzecia Droga, czyli Polska 2050 i PSL, będzie miała wspólnego kandydata na prezydenta, odparł: – Myślę, że będziemy mieli wspólnego kandydata na prezydenta i że będzie nim marszałek Szymon Hołownia.

