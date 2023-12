"Dziewczyny z BOR-u". Szokująca rozmowa Lisa z Millerem

Co zaskakujące Tomasz Lis sam udostępnił szokujący fragment rozmowy we własnych mediach społecznościowych. Na zamieszczonym nagraniu Leszek Miller wspomina w rozmowie z dziennikarzem swoje spotkanie z niedawno zmarłym Silvio Berlusconim, ówczesnym premierem Włoch.

– Miałem z Silvio taki przypadek, że poszliśmy do restauracji na obiad, trochę wypiliśmy wódki, on dużo wypił, a potem powiedział: "słuchaj, gdzie są dziewczyny?" – mówi polityk.

"Dziewczyny z BOR-u"

Miller opisuje dalej, jak próbował zaradzić sytuacji. – Więc ja poprosiłem swojego szefa ochrony i powiedziałem mu: „słuchaj, są tu jakieś dziewczyny z BOR-u [Biura Ochrony Rządu – red.] ?” – mówił.

Wówczas Lis stwierdził, że Berlusconiemu "chyba nie o to chodziło". – On [szef ochrony – red.] mi mówi, że chyba jakieś są. Powiedziałem mu: jak tak, to powiedz im, żeby schowały te pistolety i tu przyszły. No ale nie trzeba było, dlatego że jego współpracownicy przyszli i uprosili Berlusconiego, żeby pojechał – kontynuował Miller.

" Szowinistyczna mentalność "

Zachowanie Lisa i Millera jest szeroko komentowane w mediach. Dziennikarze nie kryją, że obaj panowie zachowali się w sposób niedopuszczalny.

"Zero zdziwienia! Ta sama szowinistyczna mentalność" – stwierdziła Joanna Miziołek z "Wprost".

"Wyznanie byłego premiera skomentował dziennikarz miesięcznika „Puls” Michał Niepytalski. „Rozumiem, że premier Miller złoży mandat europosła po tym, jak ujawnił, że chciał wykorzystać funkcjonariuszki BOR jako kobiety do towarzystwa dla pijanego polityka” – napisał dziennikarz miesięcznika „Puls” Michał Niepytalski.

"Żenujące prowadzący rozmowę uchachany, nie reaguje na wyznania byłego premiera, który opowiada, jak załatwiał Berlusconiemu »dziewczyny z BOR-u«" – stwierdziła z kolei Agata Szczęśniak z Oko.Press.

