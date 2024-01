Rewanżyzm jako kompensacja?

Kierunek wychodzi na taki sam, tylko tempo jest większe po zwycięstwie Jagodzian. Tłumaczy mi się, bym nie stawiał plemiennego znaku równości, bo jednak PiS to nie to samo co Tuski, ale ja nie stawiam żadnych równań, tylko dodaję jeden minus do drugiego, co – jak wiadomo – zwiększa tylko debet perspektyw Najjaśniejszej.