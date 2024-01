Prof. Wyrzykowski: Rząd ma prawo zmieniać Prokuraturę Krajową

Portal DoRzeczy.pl opublikował w sobotę nagranie z próby przejęcia Prokuratury Krajowej przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Sprawa wywołała polityczną burzę. Eksperci oraz sędziowie wskazywali, że działania szefa MS są bezprawne. Przeciwko zamachowi na prokuraturę zaprotestowali również zastępcy Bodnara w Prokuraturze Generalnej. W niedzielę ukazało się wydane przez nich oświadczenie, w którym wskazują na szereg nieprawidłowości w działaniach ministra.

Tymczasem działań szefa MS broni w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. "Dariusz Barski jest dzisiaj, tak jak przez poprzednich kilka lat, także w latach 2022-24, prokuratorem w stanie spoczynku. Ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie miał podstaw prawnych do przywrócenia pana Barskiego ze stanu spoczynku do służby prokuratorskiej na podstawie przepisu, który miał charakter incydentalny i mógł mieć zastosowanie tylko do szczególnych przypadków i tylko w ściśle określonym terminie" – przekonuje prawnik.

"Wadliwa podstawa prawna"

Prof. Wyrzykowski poddaje w wątpliwość to, czy Barski w ogóle był Prokuratorem Krajowym. "Jeżeliby uwzględniać stan prawny, w jakim prokurator Barski został prokuratorem krajowym, to musimy dojść do wniosku, że nie był prokuratorem krajowym, ponieważ nie był prokuratorem czynnym. Przeniesienie do służby czynnej było zaś oparte na wadliwej podstawie prawnej, a tym samym nie było prawnie skuteczne" – mówi "GW".

"Minister Bodnar nie odwołał prokuratora Barskiego z funkcji prokuratora krajowego, jedynie wyprowadził konsekwencje związane ze statusem prokuratora Barskiego jako prokuratora w stanie spoczynku w momencie, w którym był on powołany na prokuratora krajowego" – dodaje sędzia TK.

