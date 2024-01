Burza po słowach Lubczyka. "Wypowiedź była zmontowana"

Niedawno Lubczyk wypowiedział się na temat wychowania dzieci przez pary jednopłciowe. Mówił o tym w Polskim Radiu Szczecin. Poseł nie tylko poparł adopcję dzieci przez pary homoseksualne, ale stwierdził, iż są one stanie dać dziecku lepszą opiekę niż małżeństwo.

– Jestem przekonany, jestem pewien że wychowanie dzieci przez pary homoseksualne jest o wiele lepsze i te dzieci są o wiele bardziej kochane niż w związkach małżeńskich zawartych w Kościele katolickim, które to dzieci są wielokroć katowane. Więc ja wolę żeby te dzieci żyły w miłości w parach homoseksualnych, niż mają być katowane w związkach małżeńskich. Ja tu też nie widzę problemu, żeby takie dzieci w miłości były wychowywane w związkach partnerskich – mówił parlamentarzysta.

Raś: Nie zgadzamy się

Poseł Ireneusz Raś zapewnia, że Lubczyk nie prezentował poglądów całego PSL. – Z tą wypowiedzą oczywiście my się nie zgadzamy. Natomiast pan poseł Lubczyk poinformował mnie, że wobec tego posła PiS, który to zmontował wystąpił w tej chwili na drogę prawną – stwierdził Ireneusz Raś w RMF FM.

– Żaden poseł PSL-u nie popiera adopcji dzieci przez pary homoseksualne nie popiera tego nawet pan poseł Lubczyk. Muszę panu powiedzieć, mam informację, że ta wypowiedź była zmontowana i tego się trzymam. Daję wiarę słowu mojego kolegi – kontynuował.

Sejm zajmie się "małżeństwami jednopłciowymi"?

– Chcemy wprowadzenia małżeństw jednopłciowych – deklaruje Anna Maria Żukowska. Sejm ma zająć się projektem wprowadzającym takie rozwiązanie. Przewodnicząca klubu Lewicy, koalicjanta KO i Polski 2050, Anna Maria Żukowska zapowiada złożenie projektu wprowadzającego małżeństwa jednopłciowe.



– Wydaje się, że nie ma szans na poparcie prezydenta Andrzeja Dudy, więc złożymy go bliżej wyborów prezydenckich – stwierdziła.

Dziennikarz Radia Plus Jacek Prusinowski dopytywał, czy w samej koalicji rządzącej jest konsensus co do "jednopłciowych małżeństw". – W naszej rzeczywistości politycznej może się dużo zmienić. W Koalicji Obywatelskiej jest dużo osób, które popierają takie rozwiązanie – stwierdziła.

