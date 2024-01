Pary homo lepsze niż małżeństwo? Poseł Lubczyk: Każde dziecko zasługuje na miłość

Niedawno Lubczyk wypowiedział się na temat wychowania dzieci przez pary jednopłciowe. Mówił o tym w Polskim Radiu Szczecin. Poseł nie tylko poparł adopcję dzieci przez pary homoseksualne, ale stwierdził, iż są one stanie dać dziecku lepszą opiekę niż małżeństwo. – Jestem przekonany, jestem pewien że wychowanie dzieci przez pary homoseksualne jest o wiele lepsze i te dzieci są o wiele bardziej kochane niż w związkach małżeńskich zawartych w Kościele katolickim, które to dzieci są wielokroć katowane. Więc ja wolę żeby te dzieci żyły w miłości w parach homoseksualnych, niż mają być katowane w związkach małżeńskich. Ja tu też nie widzę problemu, żeby takie dzieci w miłości były wychowywane w związkach partnerskich – mówił parlamentarzysta.

– Nie będę przekonywał do tego swoich kolegów. Każdy ma na ten temat swoje zdanie. Ja mam takie, jakie Państwo usłyszeli – podsumował Radosław Lubczyk.

Te słowa ściągnęły na polityka falę krytyki. Była ona na tyle mocno, że poseł Trzeciej Drogi zdecydował się wydać oficjalne stanowisko: "W kontekście mojej ostatniej wypowiedzi chciałbym doprecyzować wygłoszone tam zdanie".

"Każde dziecko zasługuje na miłość i bycie kochanym, a każdy człowiek powinien być z natury dobry. Nie jest ważne, kto dzieci wychowuje. Ważne, by miały wpajane dobre wartości: miłość, ciepło i szacunek do drugiego człowieka" – przekonuje Radosław Lubczyk.

Sejm zajmie się "małżeństwami jednopłciowymi"?

Chcemy wprowadzenia małżeństw jednopłciowych – deklaruje Anna Maria Żukowska. Sejm ma zająć się projektem wprowadzającym takie rozwiązanie. Przewodnicząca klubu Lewicy, koalicjanta KO i Polski 2050, Anna Maria Żukowska zapowiada złożenie projektu wprowadzającego małżeństwa jednopłciowe.



– Wydaje się, że nie ma szans na poparcie prezydenta Andrzeja Dudy, więc złożymy go bliżej wyborów prezydenckich – stwierdziła.

Dziennikarz Radia Plus Jacek Prusinowski dopytywał, czy w samej koalicji rządzącej jest konsensus co do "jednopłciowych małżeństw". – W naszej rzeczywistości politycznej może się dużo zmienić. W Koalicji Obywatelskiej jest dużo osób, które popierają takie rozwiązanie – stwierdziła.

