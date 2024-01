Tusk: Maszyna ruszyła!

Ostatnie tygodnie to wielki, polityczny chaos. Koniec grudnia upłynął pod znakiem przejmowania przez nowy rząd mediów publicznych, a z kolei początek nowego roku to burza wokół zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Kolejnym polem konfliktu jest uznawane za bezprawne wkroczenie ministra Adama Bodnara do Prokuratury Krajowej.

Tymczasem premier postanowił pochwalić się pierwszymi sukcesami swojego rządu. "A my tymczasem załatwiamy ludzkie sprawy: budżet do końca tygodnia, granica odblokowana, 800+ dla wszystkich szybciej niż przewidziano w ustawie. Maszyna ruszyła!" – napisał Donalda Tusk na portalu X.

Protest przewoźników na granicy. Ogłoszono przełom

Protestujący przedstawiciele branży przewoźników podpisali porozumienie w sprawie zawieszenia blokady granicy polsko-ukraińskiej. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał informację o osiągnięciu porozumienia między resortem a protestującymi. Jak podkreślił, nie oznacza ono "końca dialogu" z przewoźnikami. Protest nie jest bowiem formalnie zakończony, ale zawieszony do 1 marca.

– Zaczynamy bardzo intensywne, konstruktywne rozmowy, które mają dać konkretny efekt. Realizację postanowień, które wynegocjowaliśmy – powiedział minister.

Porozumienie to efekt negocjacji z wicepremierem rządu ukraińskiego. Zawiera 7 punktów: monitorowanie realizacji uzgodnień strony polskiej i ukraińskiej, dialog z UE w sprawie umowy, negocjacje w zakresie pozyskania wsparcia dla polskich przedsiębiorców, większa kontrola służb w zakresie wyeliminowania nieuprawnionych i nieobjętych umową przewozów, zaproszenie przedstawicieli przewoźników i komitetów protestacyjnych na powołany zespół ds. rozwiązania problemów na granicy polsko-ukraińskiej, a po zakończeniu jego prac – powołanie rady doradczej, która na stałe będzie wspierała ministerstwo infrastruktury w pracach legislacyjnych.

– Przed nami bardzo wiele pracy. Chciałbym podziękować za konstruktywne podejście, wyrozumiałość w stosunku do spraw międzynarodowych, polityki europejskiej, współpracy z Ukrainą – dodał Klimczak.

