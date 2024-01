Gorąco ws. Sienkiewicza. Poseł domaga się od ministra wyników badań krwi

Sejm odrzucił w środę wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Sienkiewicza. Za odwołaniem ministra głosowało 194 posłów, przeciw było 241, wstrzymało się dwóch.

Podczas obrad kamery Polsat News uchwyciły jednak nietypową sytuację. Minister wkładał do wewnętrznej kieszeni marynarki przedmiot wyglądający, jak torebka z białym proszkiem. Ta scena rozgrzała media społecznościowe, a internauci dopytują, co znajdowało się w torebce.

"Grubo to wygląda. Jakaś torebeczka z czymś białym" – napisał dziennikarz Marcin Dobski z Salonu24. "Tak racjonalnie ktoś może wyjaśnić co to jest?" – dodał w kolejnym wpisie.

Woś chce badań krwi

Do sprawy odniósł się poseł Michał Woś z mównicy sejmowej. Polityk podkreślił, że media obiegło "szokujące nagranie", które trzeba wyjaśnić.

– Widać, jak pan podpułkownik, pan minister kultury i dziedzictwa narodowego wyjmuje jakiś woreczek z białym proszkiem i w związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań. Również na platformie X. Co było, jaka jest zawartość tego woreczka? Drodzy państwo mamy do czynienia z ministrem kultury, mamy do czynienia z człowiekiem, wobec którego już pojawiały się w 2022 roku mnóstwo pytań co do jego stanu tu na sali sejmowej – mówił Woś nawiązując do głośnej sprawy sprzed dwóch lat, gdy to Borys Budka wyprowadzał Sienkiewicza z sali sejmowej.

Woś stwierdził, że minister podejmuje obecnie kluczowe decyzje związane z "zamachem na media, z łamaniem prawa". Polityk zaapelował, aby Sienkiewicz przeszedł badania krwi.

– W związku z tym warto i należy zadać pytania – co było w tym woreczku? I punkt drugi, wzorem tradycji dobrych demokracji, chociażby w USA tam prezydenci ujawniają przecież wyniki badań. W związku z tym panie Sienkiewicz, ujawnij pan wyniki badań – stwierdził.

