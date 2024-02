Dylematy Anny Iwaszkiewicz

Należała do nich Anna Iwaszkiewicz, która w prowadzonym dzienniku dawała wyraz zachwytowi tym, że „PPR głosował za przysięgą religijną (»tak mi dopomóż Bóg«) i przeprowadził ją wraz ze Stronnictwem Ludowym, Stronnictwem Pracy i niezależnymi katolikami”. Natomiast o PPS mówiła, że są to „jedyni prawdziwi wrogowie Kościoła”. Anna, tak jak wielu innych, uwierzyła w działania pozorne i bezpartyjność Bieruta, pisała, że przyszłość Polski i świata leży we „współpracy komunistów z katolikami”.