Słodka praca domowa

Rzecz odnosi się tylko do zadań pisemnych tudzież praktycznych, zaśpostulat stanowi realizacją obietnicy wyborczej Koalicji Obywatelskiej, zamieszczonej na utopijnej – jak się zdaje – liście "100 konkretów", a ogłoszonej w kampanii przez obecnego premiera. Pomysł ma odciążyć uczniów, którzy – według jego inicjatorów – są niezmiernie przeciążeni edukacją i – co za tym idzie – nie mają, kiedy odpoczywać. Zdaniem lewicowej minister edukacji znaczy to, że dzieci: „nie będą godzinami zmuszone do odrabiania lekcji bardzo często wymagających pomocy rodzica, czy dodatkowych korepetycji".