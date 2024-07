Schetyna: To nie zemsta. To konieczność

Ekipa Donalda Tuska kontynuuje rozliczanie polityków Zjednoczonej Prawicy. W poniedziałek ok. godz. 14:00 doszło do zatrzymania byłego wiceministra sprawiedliwości, posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego.

Do sprawy odniósł się senator KO i były lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. "PiS żerował na państwie, gdy był przy władzy, i pogardza państwem, gdy jest w opozycji" – napisał polityk na platformie X.

"Straszenie prokuratorów i sędziów konsekwencjami za to, że zgodnie z prawem rozliczają pisowskich aferzystów, jest kompromitujące. Pełne i całościowe rozliczenie nadużyć każdej władzy, zawsze leży w interesie społecznym. To nie zemsta. To konieczność" – zapewnia Schetyna.

Romanowski trafił do szpitala

Do zatrzymania byłego wiceministra sprawiedliwości doszło w poniedziałek. Zakuty w kajdanki polityk został wyprowadzony z mieszkania przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i grupę policjantów. Usłyszał już zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości.

Po kilkugodzinnym przesłuchaniu polityk trafił do szpitala. Pełnomocnik Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski przekazał, że poseł już jest po badaniach lekarskich. – Ich wyników nie mogę przekazywać, podobnie jak nie mogę udzielać informacji dotyczących powodów skierowania na te badania – przekazał w rozmowie z Onetem.

Wcześniej Sejm uchylił immunitet poselski Romanowskiemu. Politykowi przysługuje jeszcze drugi immunitet – związany z jego członkostwem w Radzie Europy. Jednak Prokuratura Krajowa twierdzi, że "immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie wyłączał możliwości zatrzymania i postawienia zarzutów posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Nie wyłącza również możliwości jego tymczasowego aresztowania". Pełnomocnik polityka, mec. Bartosz Lewandowski przekonuje, że są to informacje nieprawdziwe.



