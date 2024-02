Posłanka PiS o Hołowni: Spotka go za to kara

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował we wtorek o nałożeniu kar na siedmioro posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli brać udział w przepychankach ze Strażą Marszałkowską. Chodziło o wydarzenia z 7 lutego, kiedy grupa posłów PiS chciała wprowadzić do Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wśród ukaranych posłów znalazła się była wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

W rozmowie z Wirtualną Polską posłanka zdradziła, że "chyba wystąpi na drogę sądową" w obronie dobrego imienia oraz będzie domagała się "zapłaty za pracę".

Gosiewska: Hołownia łamie prawo

Gosiewska zarzuciła ponadto Hołowni, że ten łamie prawo "nie dopuszczając posłów do pracy". – Nasze działania służyły tylko do tego, by posłowie mogli skorzystać ze swoich uprawnień. Przede wszystkim wykonywać obowiązki poselskie – powiedziała odnosząc się do Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. – Broniliśmy praw poselskich – podkreśliła.

Zapewniła, że nie używała siły wobec strażników. – Kompromituje się rotacyjny marszałek i spotka go za to kara. Doczeka się sprawiedliwości – zapowiedziała.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zostali ukarani odebraniem diety poselskiej na okres trzech miesięcy. Decyzja prezydium Sejmu oznacza, że każdy z ukaranych deputowanych straci 12 tys. zł brutto. – Identyfikacja uczestników tych zdarzeń nie pozostawia w mojej ocenie żadnych wątpliwości. Straż Marszałkowska wskazała posłów PiS, którzy w ewidentny sposób (...) szarpali strażników marszałkowskich, popychali ich, w niektórych przypadkach podduszali – powiedział we wtorek na konferencji Szymon Hołownia.

