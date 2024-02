"Taką fazę ma w tej chwili Tusk". Ziemkiewicz zapowiada nowe "Do Rzeczy"

– Pamiętamy deklaracje składane u stóp Wawelu, że będzie bronić ojczyzny i naszego chrześcijańskiego dziedzictwa. Pamiętamy zdjęcia na tle kapliczki, razem z rodziną. Ale pamiętamy także opowieści o tym, że nie będzie klękał przed księżmi (...) Tusk przechodził różne fazy, głównie jednak są to fazy lewicowo-liberalne. Taką fazę ma w tej chwili – powiedział publicysta na nagraniu promującym nowy numer naszego tygodnika.

Co tak naprawdę dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości? Co dalej z rosyjską opozycją po śmierci Aleksieja Nawalnego? I co mówi nam tragiczna historia Tomasza Komendy o polskim wymiarze sprawiedliwości i ludzkiej naturze? Na te i inne ważne i ciekawe pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy".

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Komisje śledcze miały pogrążyć PiS w oczach opinii publicznej. Komisja do sprawy Pegasusa pokazuje jednak, że ludzie takimi widowiskami nie są zainteresowani – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Igrzyska dla nikogo”.

– Druga część „Diuny” jest opowieścią o polityce i religii, a zwłaszcza o miejscu, w którym się przecinają i zaczynają nawzajem napędzać. Jednak przede wszystkim to niesamowity spektakl – zachęca Piotr Gociek w artykule “W sercu Diuny”.

– Na argentyńskiego prezydenta machnąłem ręką. Miał poparcie, wojsko i mógł wszystkich wziąć za pysk – pisze Janusz Korwin-Mikke w tekście “Milowe kroki Milei czy dreptanie”.