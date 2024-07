Ukraińscy żołnierze mogą nie otrzymać żołdu. Kijów stoi w obliczu podjęcia niepopularnej decyzji

Jak przekazała szefowa komisji budżetowej Rady Najwyższej Ukrainy Roksolana Pidlas ryzyko, że wojsko pozostanie bez wynagrodzeń już pod koniec września, jeśli parlament nie zdecyduje się na podwyżkę podatków, jest bardzo wysokie.

– Kiedy dokonywano szacunków wydatków, w zestawieniu "przenoszono” środki z komórki wydatków na wynagrodzenia we wrześniu, październiku, listopadzie do komórki zakupów broni na początku roku – wyjaśniła.

Dziura w budżecie Ukrainy

Już na początku roku było wiadomo, że ukraińskie państwo będzie musiało podnieść podatki. Rząd jednak odłożył niepopularną decyzję na ostatnią chwilę. Teraz posłowie i urzędnicy muszą pilnie rozważyć możliwe opcje zmian podatkowych i szukać kompromisu między różnymi siłami politycznymi, obywatelami i przedsiębiorstwami.

Obecne potrzeby ukraińskiego budżetu to 500 miliardów hrywien. Większość tej kwoty – 495 miliardów, zostanie przeznaczona na potrzeby obronne, w tym na wynagrodzenia personelu wojskowego, zakup i naprawę sprzętu wojskowego w różnych agencjach obronnych: Siłach Zbrojnych, Gwardii Narodowej, Państwowej Służbie Granicznej, Ministerstwie Obrony i Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy.

Planuje się przeznaczyć dodatkowo miliard hrywien na pilotażowy projekt dotyczący protetyki stomatologicznej i leczenia stomatologicznego weteranów.

Dodatkowo, 400 mln ma zostać przeznaczonych na pomoc pieniężną dla uwolnionych z niewoli Ukraińców. Kolejne 101 mln zaplanowano na wykonanie wyroków w zakładach penitencjarnych.

Jak poinformował wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Jurij Mysjagin, prezydent Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z członkami partii politycznych zapowiedział podwyżkę wynagrodzeń wojskowych do 200 tys. hrywien. Będzie to dotyczyć tylko tych, którzy od ponad dwóch lat nie otrzymali podwyżki. Nie jest to jeszcze ostateczna decyzja.

