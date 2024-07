Ukrainę czeka "bardzo trudny" czas. Sikorski ostrzega przed konsekwencjami dla Polski

O scenariuszu, jaki już wkrótce może zrealizować się na Ukrainie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski mówił w czwartek na antenie TVN24.

– Putin rewiduje cele swojej wojny. Na początku chciał zająć całą Ukrainę, teraz chce zatrzymać to, co zajął – powiedział.

Następnie Sikorski nakreślił sytuację, w jakiej Ukraina może znaleźć się już za kilka miesięcy. Według niego, tegoroczna zima może być dla naszego sąsiada bardzo trudna, a konsekwencje tego odczujemy również my.

– Jeśli nie ma elektryczności, nie ma ciepła – to większość ukraińskich osiedli będzie nie do zamieszkania – podkreślił. Minister zasugerował w ten sposób, że w okresie zimowym nasz kraj może spodziewać się kolejnej fali uchodźców z Ukrainy.

Przygotowanie na kolejną falę uchodźców z Ukrainy

O tym, że polski rząd przygotowuje się na kolejną falę ukraińskich uchodźców pisaliśmy w czwartek.

– Mamy wyraźne sygnały, że jesienią i zimą możliwy jest duży napływ Ukraińców – poinformował w Sejmie Dariusz Marczyński, dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA.

Dodał, że wynika to z ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną, ciepłowniczą i transportową, których skutki są coraz bardziej zauważalne.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

Setki tysięcy Ukraińców uciekło do Polski bezpośrednio po inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 r. Według stanu na koniec 2023 r. w naszym kraju mieszkało ponad 750 tys. obywateli Ukrainy posiadających aktywny numer PESEL.

Od 1 lipca Polska zniosła jednorazowe świadczenie dla uchodźców w wysokości 300 zł oraz wypłaty dla właścicieli domów i mieszkań, którzy przyjęli Ukraińców pod swój dach (państwo płaciło 40 zł dziennie za każdą osobę).

Jednocześnie Unia Europejska przedłużyła specjalny mechanizm przyjmowania ukraińskich uchodźców do 2026 r. Należy im zapewnić te same prawa w całej UE, zagwarantować opiekę zdrowotną i społeczną, dzieciom umożliwić dostęp do edukacji, a dorosłym – do rynku pracy.

Według Eurostatu do końca kwietnia 4,2 mln uchodźców z Ukrainy otrzymało w UE tymczasową ochronę. Najwięcej w Niemczech (1 194 900 osób), w Polsce (958 655) i w Czechach (357 960). Na dalszych miejscach są: Hiszpania (187 205 osób), Bułgaria (166 535) oraz Włochy (161 220).

