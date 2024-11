Kraj NATO wyśle żołnierzy na Ukrainę? "Nie wykluczamy żadnej opcji"

O wsparciu dla Ukrainy szef francuskiej dyplomacji mówił w rozmowie z BBC.

Szef MSZ Francji o wsparciu dla Ukrainy: Nie mamy żadnych "czerwonych linii"

Jean-Noel Barrot stwierdził w niej, że Ukraina mogłaby wystrzelić w kierunku Rosji francuskie rakiety dalekiego zasięgu "w ramach samoobrony". Potwierdzenie, że francuska broń została już w ten sposób użyta jednak nie padło.

Szef MSZ Francji wyraził również pogląd, że w kwestii wsparcia Kijowa w walce z rosyjskim agresorem zachodni sojusznicy nie powinni nakładać żadnych ograniczeń ani wyznaczać czerwonych linii. Zapytany wprost, czy może to oznaczać udział wojsk francuskich w walce na Ukrainie, odparł: "Nie wykluczamy żadnej opcji".

– Będziemy wspierać Ukrainę tak intensywnie i tak długo, jak będzie to konieczne. Dlaczego? Ponieważ stawką jest nasze bezpieczeństwo. Za każdym razem, gdy armia rosyjska posuwa się o jeden kilometr kwadratowy, zagrożenie zbliża się o jeden kilometr kwadratowy do Europy – wyjaśnił.

Ukraina w NATO. Zaskakująca deklaracja Francji

O szefie francuskiej dyplomacji głośno było przed miesiącem za sprawą jego zaskakującej deklaracji. Dotyczyła ona natychmiastowego przyjęcia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Jeśli chodzi o zaproszenie Ukrainy do NATO, jesteśmy na to otwarci i jest to dyskusja, którą prowadzimy z naszymi partnerami – powiedział wówczas minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot na wspólnej konferencji z swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą w Kijowie. – Paryż jest otwarty na pomysł natychmiastowego zaproszenia Ukrainy do NATO – dodał.

Czytaj też:

"Trwa wojna Rosji i NATO". Mocny komunikat KremlaCzytaj też:

Rosja wypycha Ukrainę z obwodu kurskiego. Straty na poziomie 40 proc.Czytaj też:

Władza ważniejsza niż pokonanie Rosji. "Scholz zostawia Ukrainę na lodzie"