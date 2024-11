W tysięcznym dniu pełnoskalowej wojny na Ukrainie Dmitrij Pieskow udzielił wywiadu indyjskiej agencji ANI. Przypomnijmy, że Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 roku.

Dmitrij Pieskow: Teraz trwa wojna między Rosją i NATO

W rozmowie rzecznik rosyjskiego prezydenta przyznał, że "specjalna operacja wojskowa" [tak propaganda rosyjska określa wojnę na Ukrainie] faktycznie się przedłuża. Winą za ten stan rzeczy obarczył NATO.

– Kiedy to wszystko się zaczęło, zaczęło się przeciwko reżimowi w Kijowie. A teraz trwa dalej jako wojna między Rosją i NATO. Dlatego trwało to sporo czasu i jeszcze sporo będzie trwać – stwierdził.

"Kijów i Waszyngton odmawiają negocjacji pokojowych"

Zdaniem Pieskowa, nie można dziś odpowiedzieć na pytanie, kiedy konflikt ten może się zakończyć. Jak podkreślił, jedynie co może obecnie w tym temacie powiedzieć to to, że zakończy się kiedy Moskwa osiągnie założone cele.

Rzecznik Kremla zarzucił władzom w Kijowie, że te nie chcą negocjować z Rosją. – Kontynuujemy operację wojskową, ponieważ obecnie zarówno Kijów, jak i jego przywódcy w Waszyngtonie odmawiają możliwości pokojowych negocjacji – podkreślił.

Ukraina przygotowuje się do końca wojny?

Przypomnijmy, że według informacji podanych w ubiegłym tygodniu przez agencję Reutera i stację Fox News, w związku z wygraną Donalda Trumpa Ukraina rozpoczęła przygotowania do negocjacji z Rosją kończących wojny.

Najbliższe cztery do pięciu miesięcy będą decydujące – powiedział agencji prasowej Reuters wysoki rangą urzędnik ukraiński, sygnalizując, że powrót Trumpa do Białego Domu zmusza ukraińskich przywódców do rozważenia możliwości wejścia konfliktu zbrojnego z Rosją w końcową fazę.

Podkreślił, że nadchodząca zima będzie "krytycznym momentem". – Mam nadzieję, że wojna dobiega końca. Teraz określimy stanowiska obu stron w negocjacjach, stanowiska wyjściowe – dodał.

