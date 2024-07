"Epokowa zmiana". Hołownia: To będzie inne tworzenie prawa

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli m.in. projekt ustawy o rencie wdowiej czy poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W trakcie konferencji prasowej marszałek izby Szymon Hołownia poinformował także o nowym rozwiązaniu, które ma zostać wdrożone już jesienią, a które ma umożliwić większą partycypację obywateli w procesie tworzenia prawa.

– To jest epokowa zmiana. Od jesieni, mam nadzieję, będzie tak, że każdy obywatel przy użyciu Profilu Zaufanego będzie mógł skomentować każdy projekt ustawy procedowany w Sejmie. Już nie tylko organizacja, którą zapyta Kancelaria Sejmu, nie tylko ktoś, kto jest reprezentantem instytucji, ale każdy z nas – powiedział lider Polski 2050.

Hołownia: Lepsze prawo w Polsce

Marszałek Hołownia wskazał, że zebrane komentarze będą agregowane, przetwarzane i "przedstawiane w czasie procesu legislacyjnego tym, którzy ostatecznie będą głosować". Zmiany mają także dotknąć system oceny skutków regulacji obowiązkowej dla projektów poselskich. W tej chwili ma on postać jednego z załączników do projektu aktu normatywnego. Dzięki temu, jak wskazał marszałek Sejmu, nowe prawo ma być lepszej jakości i powstawać w tempie, jakiego życzą sobie obywatele.

– Mamy już w budżecie pieniądze na dodatkowy etat dla każdego klubu poselskiego na tzw. OSR-owca, czyli kogoś, kto będzie przygotowywał ocenę skutków regulacji. Wszystko po to, by prawo z tego Sejmu wychodziło lepsze. Dzięki przegłosowanym poprawkom nie będzie już można mrozić ustaw na poziomie komisji. One będą musiały być procedowane z takim rytmem, jakiego sobie wszyscy obywatele w Polsce życzą – powiedział Szymon Hołownia.

– Zobaczycie, że to będzie inne tworzenie prawa – dodał marszałek Sejmu.

Czytaj też:

Minister finansów zapowiada zmiany w składce zdrowotnejCzytaj też:

Hołownia wpadł w pułapkę. "To będzie oznaczało koniec jego formacji"