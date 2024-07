Minister finansów zapowiada zmiany w składce zdrowotnej

W trakcie piątkowego posiedzenia Sejmu głos zabrał minister finansów. Andrzej Domański zapowiedział zmiany w przepisach dotyczących składki zdrowotnej. Przypomnijmy, że ta kwestia od kilku tygodni dzieli koalicję rządzącą.

– Wiemy jak ważnym postulatem dla całej koalicji jest postulat obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Dlatego chciałbym dzisiaj jednoznacznie poinformować, że zapewnimy finansowanie zmian w zakresie ograniczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców ze skutkami na rok 2025, na poziomie 4 miliardów złotych. Od 1 stycznia zlikwidujemy składkę zdrowotną od sprzedaży aktywów trwałych. Krok po kroku będziemy realizować wszystkie punkty umowy koalicyjnej – powiedział Domański.

Spór o składkę zdrowotną

W marcu Domański wraz z minister zdrowia Izabelą Leszczyną, przedstawił propozycję zmian w składce zdrowotnej. Własne projekty zapowiedziały także Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica. Ta ostatnia zaproponowała wprowadzenie w 2026 r. podatku zastępującego składkę zdrowotną.

Pod koniec czerwca politycy Polski 2050 zaprezentowali założenia projektu ustawy o zmianie funkcjonowania składki zdrowotnej. W lipcu natomiast partia Szymona Hołowni przygotowała już autopoprawkę do projektu. Zakłada ona opłacanie jednej składki od wszystkich oskładkowanych przychodów ubezpieczonego.

Zamiast dotychczas proponowanej składki proporcjonalnej 300, 525 i 700 zł wprowadzone mają być trzy ryczałtowe kwoty w wysokości stanowiącej 4 proc., 7 proc. albo 9,4 proc. podstawy wymiaru, za którą przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale roku poprzedniego.

Wysokość składki w konkretnym miesiącu uzależniona będzie od kwoty wszystkich oskładkowanych przychodów ubezpieczonego od początku roku kalendarzowego w przedziałach do 85 tys. zł, powyżej 85 tys. zł do 300 tys. zł oraz powyżej 300 tys. zł. Nowe zasady oznaczają jednocześnie jeszcze większą lukę w budżecie na zdrowie. Łączny ubytek przychodów NFZ szacowany jest w nowym projekcie na ok. 25-30 mld zł wobec ok. 15 mld wg poprzedniej wersji.

