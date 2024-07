Domański zabrał głos ws. budżetu: Wszystko zgodnie z planem

– Ustawa budżetowa na bieżący rok jest realizowana zgodnie z planem; wpływy budżetowe za czerwiec były bardzo mocne i w kolejnych miesiącach również powinny takie być – zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Podkreślił, że obecnie nie widzi powodu do podwyższania deficytu budżetowego.

Jak dodaje, na chwilę obecną nie widzi powodu do podwyższania oczekiwanego poziomu deficytu na rok bieżący. – Dochody budżetowe z VAT-u idą bardzo dobrze, z innych podatków również – podkreślił w TVP Info.

Jak podało MF dochody z VAT w czerwcu br. były wyższe o 4,9 mld zł, tj. 30,1 proc. r/r i wyniosły ok. 21,1 mld zł.

– Gospodarka rośnie, bezrobocie spada, więc wpływy budżetowe są bardzo mocne – powiedział także minister.

Wpływy z VAT

Jak podało MF dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 20,6 proc. r/r (tj. ok. 24,4 mld zł) i wyniosły 143,2 mld zł w po czerwcu 2024 r. Dochody z podatku PIT w tym czasie wzrosły o 36,3 proc. r/r (tj. ok. 10,8 mld zł) do 40,5 mld zł, zaś z podatku CIT były niższe o 10,1% r/r (tj. ok. 4,2 mld zł) i wyniosły 37 mld zł.

Po czerwcu 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły 303,88 mld zł, tj. 44,5 proc. planu. Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. wyniosło ok. 373,8 mld zł tj. 43,1 proc. planu, jednocześnie było wyższe o ok. 90,5 mld zł (tj. o 31,9 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2023 r.

Na koniec czerwca br. odnotowano 69,91 mld zł deficytu, co oznacza wykonanie 38 proc. planu na cały rok.

Zadłużenie państwa polskiego

Resort kierowany przez Andrzeja Domańskiego (KO) opublikował w poniedziałek wstępne szacunkowe dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec czerwca br. Wynika z nich, że na koniec ubiegłego miesiąca zadłużenie SP wyniosło 1 bln 474,8 mld zł, a więc wzrosło o 25,6 mld zł, czyli o 1,8 proc. w stosunku do końca maja.

Dług krajowy wyniósł ok. 1 bln 127,6 mld zł, a dług w walutach obcych wyniósł ok. 347,3 mld zł, co stanowi 23,5 proc. całości długu Skarbu Państwa – czytamy w komunikacie MF.

