Fala komentarzy po prawyborach w KO. "Dla prawicy Trzaskowski wygodniejszy"

W głosowaniu w prawyborach Koalicji Obywatelskiej na kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej głos oddało 22,126 osób. Rafał Trzaskowski uzyskał 74 proc. głosów, podczas gdy Radosław Sikorski 25 proc. To oznacza zdecydowane zwycięstwo włodarza stolicy.

Politycy i dziennikarze komentują

Wyniki prawyborów są tematem dnia w sobotę w mediach społecznościowych. "Rafał Trzaskowski jest najlepszym kandydatem na prezydenta i będzie najlepszym Prezydentem RP" – przekonuje rzecznik PO Jan Grabiec.

Janusz Kowalski z PiS wymienia wady Trzaskowskiego: "Kandydatem PO na prezydenta został partyjny zastępca Donalda Tuska Rafał Trzaskowski – przeciwnik CPK i polskiego węgla, minister w prorosyjskich rządach koalicji PO-PSL, promotor ideologii gender zakazujący wieszania krzyży w przestrzeni publicznej. Jaka partia, taki kandydat".

Z kolei marszałek Szymon Hołownia, który sam zamierza ubiegać się o urząd prezydenta, gratuluje przegranemu. "Wyrazy szacunku dla Radosława Sikorskiego za determinację i przypomnienie wszystkim, że siła charakteru dalej jest jego znakiem rozpoznawczym. Tak przegrać, to jak wygrać" – napisał w serwisie X. Lider Polski 2050 ocenił też, że zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego było do przewidzenia.

"Członek PO z Wawy opowiadał mi w Sejmie, że wszyscy z Wawy popierali Trzaskowskiego, żeby jak najszybciej opuścił ratusz i mógł realizować się jako leń w pałacu. Drugi Bronek" – komentuje Michał Woś (PiS).

Konrad Berkowicz z Konfederacji kpi: "Zrobiliście sobie prawybory po to, by media rządowe i nierządne zrobiły Wam darmową reklamę. Wybraliście kandydata, który jedyne co potrafi, to jechać na pokaz tramwajem i się ładnie uśmiechać. Na szczęście dla nas (nie dla Was) on Was pogrąży. To polska Kamala Harris".

Warzecha: Dobra wiadomość dla PiS

Publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka analizuje, jakim rywalem dla PiS będzie Trzaskowski: "A więc kandydatem PO Rafał Trzaskowski. Sikorski dostał tylko 1/4 głosów. Bardzo mało jak na tak ambitną kampanię Sikorskiego. Okazał się jednak kandydatem z wąskiego przedziału głosów. W sumie dobrze. Dla prawej strony Trzaskowski to wygodniejszy kandydat".

"Zgodnie z przewidywaniami – prawybory w KO wygrał pan Trzaskowski. Dla PiS to dobra wiadomość: prezydent Warszawy jest znacznie trudniej sprzedawalny w centrum niż byłby pan Sikorski, a groźba jego wygranej znacznie łatwiej zmobilizuje osoby o konserwatywnych poglądach do głosowania na jego przeciwnika w drugiej turze. Dorobek pana Trzaskowskiego jest widoczny właściwie tylko w jednej sferze – ideologicznej (zaliczam do tego także prześladowanie kierowców w Warszawie). W żadnej innej go nie ma. Całkiem inaczej wygląda to u pana Sikorskiego, który akurat w sferze ideologicznej dorobek ma relatywnie niewielki. Członkowie KO nie kierowali się w głosowaniu wyborczym pragmatyzmem, tylko względami partyjniackimi – co także nie jest wielkim zaskoczeniem. Cóż, będą teraz musieli próbować przedstawić polityka jednoznacznie i agresywnie lewicowego jako niby centrowego" – ocenia Łukasz Warzecha z "Do Rzeczy".

"Jak na tak ostrą kampanię Sikorskiego 25 proc. głosów trudno uznać za dobry wynik" – ocenia z kolei Patryk Słowik z WP.

