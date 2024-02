Wysłanie żołnierzy na Ukrainę? "Prezydent i rząd ustalili wspólne stanowisko"

Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w poniedziałek w Paryżu w spotkaniu głów państw i szefów rządów. Rozmowy dotyczyły sytuacji na Ukrainie oraz spraw bezpieczeństwa w naszej części Europy. Wydarzenie odbyło się na zaproszenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

– Najbardziej żarliwa dyskusja toczyła się wokół kwestii wysłania żołnierzy na Ukrainę. Nie było absolutnie porozumienia w tej sprawie. Zdania są różne i absolutnie takich decyzji nie ma – przekazał dziennikarzom Andrzej Duda. Pytany, który kraj złożył propozycję wysłania żołnierzy na Ukrainę, prezydent odpowiedział: – Takich szczegółów nie mogę ujawnić.

Rozmowy dotyczyły również innych form wsparcia, m.in. pomocy w rozminowaniu terytorium Ukrainy, wsparcia szkoleniowego, czy ochrony granicy Ukrainy, choćby z Białorusią, a także współpracy w zakresie przemysłu rakietowego. – Na takie propozycje uczestniczący w tej dyskusji byli otwarci – zaznaczył Duda.

Prezydent poinformował, że najważniejszą konkluzją spotkania w Paryżu jest przygotowanie w najbliższym czasie "znaczących" dostaw amunicji.

Duda konsultował się z Tuskiem

– Nie ma takich zamiarów, że nagle Polska wyśle do Ukrainy swoich żołnierzy. Nie, Polska nie wyśle żołnierzy do Ukrainy i nie przyłączy się do realizacji pomysłu wysłania tam wojsk europejskich – mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską osoba z otoczenia Andrzeja Dudy. Jak ujawniła, przed rozmowami w Paryżu prezydent spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.

– Prezydent i rząd ustalili wspólne stanowisko. Polska – za pośrednictwem prezydenta Andrzeja Dudy – przedstawiła je na spotkaniu – oświadczył współpracownik Andrzeja Dudy.

Polska wyśle żołnierzy na Ukrainę?

Na wtorkowej konferencji prasowej w Pradze premier Donald Tusk uciął spekulacje dotyczące ewentualnego wysłania polskiego personelu wojskowego na Ukrainę. – Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy. Mamy tu wspólne stanowisko – powiedział szef rządu.

– Uważam, że nie powinniśmy dziś spekulować o przyszłości, czy zdarzą się takie okoliczności, które zmienią to stanowisko. Dziś trzeba maksymalnie wesprzeć Ukrainę w jej wysiłku zbrojnym. Gdyby wszystkie państwa UE zaangażowały się w pomoc, tak jak Polska i Czechy, to być może nie byłoby potrzeby dyskutowania o innych formach wsparcia Ukrainy – podkreślił.

