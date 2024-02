Kiedy wreszcie wielki strajk generalny wszystkich wkurzonych PWDMiPzSS?!

Siłą rzeczy II Dlaczego rolnicy potrafili się zmobilizować do walki z koszmarem unijnego Zielonego Ładu, a mieszkańcy miast – nie potrafią? Dlaczego rolnicy potrafili się zmobilizować do walki z koszmarem unijnego Zielonego Ładu, a mieszkańcy miast, mogący stracić i już tracący na nim przecież nie mniej – bo także ich może on pozbawić w ostatecznym rozrachunku nie tylko miejsc pracy, lecz również domów i mieszkań – nie potrafią?

Z grubsza rzecz biorąc – w Polsce jest około 15,5 mln mieszkań w budynkach jedno- i wielomieszkaniowych, w tym około 5 mln domów jednorodzinnych. Dalej – w Polsce jest około 35 mln pojazdów silnikowych (samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli), z tego około 28 mln to pojazdy aktywne – w tym zaledwie około 55 tys. pojazdów elektrycznych. Właścicielami tych wszystkich mieszkań i domów oraz tych wszystkich pojazdów z silnikami spalinowymi są bardzo, bardzo grube miliony Polaków; ba, licząc z rodzinami – w zasadzie po prostu niemal wszyscy Polacy; dużo ponad 30 mln Polaków. Cała armia Polaków!