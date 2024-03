Rewolucjoniści wolnego marszu

Ostatecznym efektem tej polityki jest jednak to samo: popadanie polskiej państwowości w głęboką amoralność.

Były premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że jest zwolennikiem „kompromisu aborcyjnego” z 1993 roku; na tym samym stanowisku ma według jego słów stać część posłów PiS. Morawiecki dał do zrozumienia, że w sejmowym głosowaniu nad ustawą Trzeciej Drogi proponującym powrót do dawnych rozwiązań on i wielu jego partyjnych kolegów zagłosują na „tak”.