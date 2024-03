Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego

Pływanie w kisielu II Kluczowy dziś wybór: albo podejmujemy wysiłek, by Polska była państwem silnym i ważnym – do czego wiodą osiągnięcia 30 lat nieprzerwanego rozwoju i pozycja, według rankingu Davos, 21. gospodarki świata – albo też chcemy nadal dziadować na peryferiach jako podwykonawca i eurokmiotek, szczęśliwy, że ma promocje w supermarketach i może zarobić u Niemca na spłatę kredytów, a nawet na wakacje w Egipcie (do czego z kolei wiedzie nas kultywowany przez lata zaborów, okupacji i PRL pańszczyźniany mental, wzmocniony „pedagogiką wstydu” michnikowszczyzny).

Ponieważ państwem silnym stać się możemy tylko ze szkodą dla potęgi Niemiec, i tak już mocno zachwianej przez ich ideologiczne szaleństwa, strategiczny wybór Tuska i jego ekipy jest oczywisty.