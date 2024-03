Zacharowa ostrzegła Berlin przed "strasznymi konsekwencjami” po ujawnieniu przez rosyjską propagandę tajnych rozmów pomiędzy wysokimi rangą oficerami niemieckich sił powietrznych.

– Oni [Niemcy – przyp. red.], jak obecnie widzimy, nie zostali całkowicie zdenazyfikowani. Najstraszniejsze jest to, że to doprowadzi – i to jest fakt, że jeśli nic nie zostanie zrobione, jeśli proces ten nie zostanie zatrzymywany przez samych Niemców – to przede wszystkim [doprowadzi to – przyp. red.] do strasznych konsekwencji dla samych Niemiec – stwierdziła.

Zacharowa powiedziała, że Zachód "musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za destrukcyjne działania, które zaplanował i w dużej mierze zrealizował”.

Ujawnione nagrania

Redaktor naczelna finansowanej przez Kreml anglojęzycznej stacji telewizyjnej Russia Today Margarita Simonjan opublikowała w piątek w sieci nagranie audio rozmowy oficerów niemieckiej armii, "omawiających sposób zbombardowania Mostu Krymskiego". Nagranie trwa 38 minut. W trakcie dyskusji wojskowi omawiają m.in. możliwość użycia przez siły ukraińskie niemieckich pocisków manewrujących Taurus i ich potencjalnego wpływu na wojnę z Rosją.

Były prezydent i były premier Rosji, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oskarżył rząd w Berlinie o planowanie ataków na Krym. Serwis Politico podkreśla, że oficerowie Luftwaffe jedynie omawiali scenariusze, w których Ukraina mogłaby użyć pocisków Taurus, gdyby dostała je od Niemiec.

Federalne Ministerstwo Obrony Niemiec wszczęło śledztwo mające wyjaśnić, czy rozmowy przedstawicieli sił powietrznych Niemiec, którzy według rosyjskiej propagandy rzekomo rozmawiali o wysadzeniu mostu krymskiego rakietami Taurus, zostały podsłuchane.

