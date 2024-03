Ależ Tusk SPEŁNIŁ obietnice

Konkret24, jeszcze bardziej przychylnego TVN, doliczył się z kolei dziewięciu. Byli tacy, którzy naliczyli siedem. To kompletna katastrofa.

A właściwie raczej byłaby to katastrofa, gdyby ktokolwiek oczekiwał od Donalda Tuska spełnienia jakichkolwiek obietnic, a przecież nikt, a ściślej rzecz biorąc mało kto, wierzy w to co Donald Tusk mówi. I dotyczy to zarówno zdeklarowanych wrogów Donalda Tuska, co jest dość oczywiste, jak i przecież jego zwolenników, którzy od piątku na wyprzódki deklarują, że „nie ma dla nich znaczenia co Donald Tusk mówił, bo przecież nie o to chodziło”, w istocie przyznając, że od początku widzieli, że łże jak pies (niech mi psy wybaczą, takie powiedzenie).