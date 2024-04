Szokujące życzenia Kotuli. Fala komentarzy po wpisie minister

W tę niedzielę katolicy na całym świecie obchodzili święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Z tej okazji politycy składają Polakom życzenia. Głos zabierają również osoby, które od lat atakują Kościół i religię. I tak np. Robert Biedroń oraz Krzysztof Śmiszek złożyli życzenia zaznaczając, że kierują je zarówno tych obchodzących święta oraz celebrujących "długi weekend" [sic!].

Prawdziwe poruszenie wywołała jednak Katarzyna Kotula swoim wpisem.

"Z okazji Dnia Widzialności Osób Transpłciowych życzę Wam akceptacji, szacunku, ale przede wszystkim uznania Waszych praw. Bądźcie sobą i bądźcie szczęśliwe/i! Nie ma równości bez widzialności osób transpłciowych" – napisała minister ds. równości.

Fala komentarzy

Pod jej wpisem pojawiła się fala komentarzy. Internauci zwracają uwagę, że minister nie tylko drwi z osób wierzących, ale również promuje niezwykle szkodliwe praktyki.

"Podczas gdy brytyjska minister równości zapowiada częściowy zakaz zmiany płci jako formy terapii konwersyjnej homoseksualizmu, polska minister równości promuje okaleczanie ludzi poprzez przywdziewanie tożsamości trans" – napisał Łukasz Sakowski, twórca bloga "To tylko teoria".

Oburzenie po filmie Trzaskowskiego

Nie tylko minister Kotula wywołał duże poruszenie w ostatnich dniach. Również Rafał Trzaskowski wywołał spore oburzenie filmem zamieszczonym w mediach społecznościowych. Polityk sam usunął wideo z sieci.

Chodzi o film, na którym widać, jak prezydent Warszawy siedzi przy stole w kuchni. W pomieszczeniu znajduje się także jego żona, która przygotowuje świąteczne potrawy przy blacie. Internauci zaczęli oni krytykować polityka Platformy Obywatelskiej za to, że to na jego żonę spadły wszystkie obowiązki związane z przygotowaniem świąt i że w ten sposób wiceszef PO promuje "patriarchalne" podeście do roli męża i żony w małżeństwie.

