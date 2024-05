Konfederacja ostrzega: Trudno uwierzyć, że ktokolwiek o zdrowych zmysłach to popiera

W konferencji prasowej Konfederacji uczestniczyli były poseł i europoseł Dobromir Sośnierz oraz dyrektor ds. europejskich ugrupowania Anna Bryłka.

Zniesienie zasady jednomyślności w Unii. Konfederacja ostrzega

– Wydaje się, że słowo lewica nie przez przypadek rymuje się z Targowica – powiedział Sośnierz. Jak tłumaczył wyzbywanie się takiej kompetencji ze strony niepodległego jeszcze państwa i godzenie się na narzucanie mu woli z zewnątrz, jest nie tylko głupie i skrajnie nierozsądne, ale jest też sprzeczne z zasadą demokracji.

– Demokracja oznacza, że ludzie zamieszkujący w danym kraju, mogą sobie wybrać władzę, która będzie rządziła zgodnie z ich wolą. Jeśli Niemcy, Francuzi, Hiszpanie czy Włosi, będą mogli przegłosować coś, co będzie obowiązywało w Polsce niezależnie od tego, czy nasz rząd się na to zgadza, czy nie, to znaczy, że nie jesteśmy już krajem niepodległym ani demokratycznym, bo ludność Polski nie będzie miała decydującego wpływu na kształt prawa, które tu obowiązuje – powiedział Sośnierz.

Sośnierz: Polska zostanie zdegradowana do roli prowincji

– Jest to tak bardzo nierozsądne, że aż trudno uwierzyć, że ktokolwiek o zdrowych zmysłach może to popierać – dodał, przypominając, że w UE Polska przegrywa głosowania, w których jej interes jest sprzeczny z interesem np. Niemiec. Stąd m.in. Polska tym bardziej potrzebuje zasady jednomyślności w UE. – Oni już teraz są w stanie wymusić na nas bardzo wiele, a jeśli pozbędziemy się jedynego realnego narzędzia nacisku w postaci prawa weta, to zostaniemy zdegradowani do roli prowincji – powiedział Sośnierz.

– Lewica składa się z ludzi, którzy tak nienawidzą swojego państwa, że chcą je de facto zlikwidować i zamienić w prowincję jakiegoś innego kraju, który bardziej odpowiada ideałom Lewicy – dodał.

Po Sośnierzu głos zabrała Anna Bryłka.

Biedroń: Dla dobra UE

O postulacie Lewicy mówił w poniedziałek 29 kwietnia europoseł Robert Biedroń. – My jesteśmy od załatwiania konkretnych spraw dla konkretnych ludzi. Taka jest Lewica, my jesteśmy niezwykle pragmatyczni w tym wszystkim – starał się przekonywać.– Oparci na fundamentach, wartościach, ideałach, w które wierzymy, ale niezwykle pragmatyczni, jeśli chodzi o podejście do tego, jaka UE powinna być w rozwiązywaniu codziennych problemów – powiedział Biedroń. – Europa musi być dla ludzi. Nie dla instytucji, nie dla Parlamentu Europejskiego, nie dla Komisji Europejskiej, nie dla Rady Europejskiej, ale dla ludzi – twierdził.

Polityk przekazał, że Polska i europejska lewica chce utworzenia europejskiego funduszu budowy mieszkań. Przypomniał też, że europejska i polska lewica chce zniesienia w Radzie Europejskiej UE zasady jednomyślności. Zasadę określił jako destrukcyjną. – Ona dla dobra Unii Europejskiej, przetrwania tego projektu, musi zostać zniesiona – powiedział

Lewica chce unijnej konstytucji

Przypomnijmy, że innym z przedstawionych dotychczas przez Lewicę postulatów było stworzenie unijnej konstytucji.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Komitety wyborcze mają czas do 2 maja na zgłaszanie list kandydatów do PKW. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

Poszczególne partie przedstawiły już listy wyborcze. Jeśli chodzi o Lewicę, do unijnego parlamentu wystartuje kilka znanych nazwisk. Jedynką we Wrocławiu będzie wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek, zaś Robert Biedroń, także z pierwszego miejsca na liście, powalczy o mandat z Warszawy.

