"Jak bronić konstytucji mamy". Lewica chce ustawy zasadniczej dla Europy

W czwartek politycy Lewicy wystąpili na konferencji prasowej dotyczącej wyborów do europarlamentu. Robert Biedroń przedstawił jeden z głównych postulatów ugrupowania. Kilka dni wcześniej europoseł ogłosił, że dla dobra Unii Europejskiej zasada jednomyślności, musi zostać zniesiona. Na tym jednak nie koniec. Formacja powraca do koncepcji formalnego ustanowienia konstytucji europejskiej.

– Lewica zawsze wierzyła w silną, bezpieczną, dostatnią Europę, wspieraliśmy integrację Polski z Unią Europejską na każdym możliwym polu – podkreślił polityk. – Mamy tego przykład, że silna Polska w silnej Europie będzie gwarantem naszego bezpieczeństwa, naszego dobrobytu, naszego dostatku. Dzisiaj po latach, my jako Lewica chcemy wziąć współodpowiedzialność za przyszłość Polski, przyszłość Europy. Chcemy kreować politykę europejską z polskim rządem – mówił Biedroń, zapowiadając rozpoczęcie dyskusji na temat europejskiej konstytucji.

– Konstytucji, której będziemy bronić w przyszłości, tak samo jak broniliśmy konstytucji Polski, kiedy PiS podniósł na nią rękę. Przez osiem ostatnich lat Polacy pokazali jak bronić konstytucji mamy (…) dlatego Lewica proponuje konstytucję dla Europy – dodał.

Biedroń: Lewica chce konstytucji dla Europy

– Lewica proponuje konstytucję dla Europy. Dokument, który zostanie przedyskutowany w nadchodzącej kadencji PE i KE. Po tej dyskusji bardzo głębokiej, obywatelskiej, przyjęty przez obywateli i obywatelki UE w powszechnym referendum – powiedział Biedroń.

– Polska, jeśli chodzi o dyskusję na temat konstytucji dla Europy, ma bardzo ogromne doświadczenie – dodał, ubolewając, że dyskusje na ten temat trwają od dawna, ale koncepcji wciąż nie udało się zrealizować. – Dobrym momentem będzie Polska prezydencja w Radzie Europejskiej, która rozpocznie się w przyszłym roku – ocenił, dodając, że wśród jej priorytetów powinna znaleźć się konstytucja dla Europy.

Biedroń wyliczył, co zdaniem Lewicy powinien obejmować wspomniany akt prawny. To m.in. polityka obronna, polityka bezpieczeństwa, zagraniczna, prawa kobiet i ochrona mniejszości.

Wybory do unijnego parlamentu

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Komitety wyborcze mają czas do 2 maja na zgłaszanie list kandydatów do PKW. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

Poszczególne partie przedstawiły już listy wyborcze. Jeśli chodzi o Lewicę, do europarlamentu wystartuje kilka znanych nazwisk. Jedynką we Wrocławiu będzie wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek, zaś Robert Biedroń, także z pierwszego miejsca na liście, powalczy o mandat z Warszawy. Na listach są też m.in. Marek Belka czy Włodzimierz Cimoszewicz.

