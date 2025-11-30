Tusk zabrał głos w sprawie relacji z prezydentem. "Tak jest lepiej dla Polski"

Premier Donald Tusk zamieścił wpis na platformie X, w którym stwierdził, że „zgodnie z Konstytucją rząd prowadzi politykę zagraniczną”. „Prezydent jest zobowiązany do współdziałania z rządem i godnego reprezentowania Polski” – napisał.

Szef rządu zaapelował: „Trzymajmy się wszyscy i zawsze tej zasady”. „Tak jest lepiej dla Polski” – dodał.

Nawrocki zmienia plany. Nie spotka się z Orbanem

Premier Węgier Viktor Orban spotkał się w piątek w Moskwie z Władimirem Putinem.

W niedzielę Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poinformował, że „prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską”.

Marcin Przydacz zauważył, że Karol Nawrocki „odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu”.

Prezydent Karol Nawrocki miał być na Węgrzech dwa dni. W środę w Ostrzyhomiu na szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej oraz w czwartek w Budapeszcie z oficjalną wizytą, podczas której miał spotkać się z węgierskim prezydentem TamasemSulyokiem oraz premierem Viktorem Orbanem.

Konsultacje rządów Polski i Niemiec

W poniedziałek w Berlinie premier Donald Tusk oraz członkowie jego rządu, wezmą udział w konsultacjach z rządem Niemiec. Centrum Informacyjnego Rządu przekazało, że w polskiej delegacji uczestniczyć będą, poza szefem rządu ministrowie odpowiedzialni za: sprawy zagraniczne, obronę, sprawy wewnętrzne, infrastrukturę, finanse, energię i kulturę.

