Ujawniono kulisy konsultacji w Berlinie. "Historyczny zwrot"

Rządy Polski i Niemiec spotykają się w poniedziałek na konsultacjach w Berlinie.

Historyczny zwrot dóbr kultury zrabowanych w czasie II wojny światowej

Portal Onet informuje, że w poniedziałek dojdzie do jednego „z najważniejszych od lat wydarzeń w historii walki o restytucję dzieł sztuki skradzionych podczas wojny”.

Chodzi o „historyczny zwrot dóbr kultury zrabowanych w czasie II wojny światowej”, który obejmować ma przede wszystkim cenne archiwa zakonu krzyżackiego. Polska zaczęła się ubiegać o ich zwrot już w 1948 roku.

Z ustaleń portalu wynika, że „dodatkiem do archiwów będzie fragment rzeźby z XIV wieku, czyli głowa św. Jakuba Starszego, skradziona już po wojnie, w 1957 roku, z kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku”. Rok po kradzieży została ona sprzedana do Niemieckiego Muzeum Narodowego w Norymberdze. Obecnie jest ona własnością niemieckiego rządu.

Niemcy zwrócą zrabowane pergaminy dotyczące stosunków polsko-krzyżackich

Najważniejszym wydarzeniem ma być jednak to, że Niemcy zwrócą Polsce 73 rękopisy pergaminowe zrabowane w czasie II wojny światowej z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, którymi w ostatnim czasie dysponowało Tajne Archiwum Pruskiej Fundacji Kultury w Berlinie. Pergaminy dotyczą przede wszystkim stosunków polsko-krzyżackich. „Najstarszy z pergaminów to przywilej protekcyjny dla zakonu krzyżackiego, wydany przez papieża Innocentego III w 1215 roku — czyli jeszcze przed sprowadzeniem zakonników na ziemie polskie przez księcia Konrada Mazowieckiego w 1226 roku” – informuje Onet.

Dojdzie także do zwrotu listu żelaznego króla Kazimierza Jagiellończyka, który jest najmłodszym w archiwum. Pochodzi on z 1455 roku, czyli z początku wojny trzynastoletniej. List żelazny został skierowany dla wielkiego mistrza zakonu udającego się na rokowania pokojowe.

„Co ma znaczenie symboliczne, zwrot krzyżackiego archiwum przypada w 500. rocznicę likwidacji zakonu” – podkreśla portal.

