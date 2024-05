Poseł Lewicy zszyła flagi Polski i UE. "Dosłownie połączyliśmy"

Na placu Wolności w Poznaniu kilkanaścioro członków i sympatyków Lewicy zszyło flagę Polski z flagą Unii Europejskiej. W wydarzeniu uczestniczyła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Joanna Scheuring-Wielgus, która kandyduje z Lewicy w wyborach do unijnego parlamentu.

Scheuring-Wielgus: Łączymy flagę Polski z UE

Polityk oznajmiła, zszyte flagi stanowić mają symboli związku Polski z Unią. W ten sposób Scheuring-Wielgus zainaugurowała swoją kampanię wyborczą. Wiceminister zapewniała, że Lewica szanuje polską flagę i ostrzegała przed Polexitem. Jej zdaniem, Brytyjczycy nie są zadowoleni z Brexitu. – My nie chcemy przeżywać tego uczucia – powiedziała.

W mediach społecznościowych szybko pojawiły się komentarze, że w świetle prawa mogło w ten sposób do znieważenia symbolu narodowego. Chodzi o artykuł 137 kodeksu karnego, który stanowi w § 1, że "Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

Lewica chce europejskiej konstytucji

Z kolei w Warszawie, również 2 maja, Robert Biedroń przedstawił jeden z głównych postulatów ugrupowania. Kilka dni wcześniej europoseł ogłosił, że dla dobra Unii Europejskiej zasada jednomyślności, musi zostać zniesiona. 2 maja wskazał następną propozycję.

– Lewica proponuje konstytucję dla Europy. Dokument, który zostanie przedyskutowany w nadchodzącej kadencji PE i KE. Po tej dyskusji bardzo głębokiej, obywatelskiej, przyjęty przez obywateli i obywatelki UE w powszechnym referendum – powiedział Biedroń.

– Polska, jeśli chodzi o dyskusję na temat konstytucji dla Europy, ma bardzo ogromne doświadczenie – dodał, ubolewając, że dyskusje na ten temat trwają od dawna, ale koncepcji wciąż nie udało się zrealizować. – Dobrym momentem będzie Polska prezydencja w Radzie Europejskiej, która rozpocznie się w przyszłym roku – ocenił, dodając, że wśród jej priorytetów powinna znaleźć się konstytucja dla Europy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Komitety wyborcze mają czas do 2 maja na zgłaszanie list kandydatów do PKW. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety. Poszczególne partie przedstawiły już listy wyborcze.

