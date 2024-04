Wybory do PE. Lewica chce rozszerzenia kontrowersyjnej konwencji

Wydarzenie zostało nazwane "20 lat członkostwa Polski w UE". Poseł Joanna Scheuring-Wielgus wymieniła kilka podstawowych postulatów formacji dotyczących praw kobiet.

W pierwszej kolejności wskazała na "gwarancję praw reprodukcyjnych" i "dostępność do przerywania ciąży". Kolejna kwestia, którą chce forsować w Polsce Lewica, jest zmiana definicji gwałtu tak, żeby w każdym państwie członkowskim była identyczna. Zapowiedziała też wprowadzenie "europejskiej zasady parytetu płci", co oznaczać miałoby jednakową obecność kobiet i mężczyzn we wszystkich prezydiach i zarządach instytucji unijnych. – Oczywiście w Unii jest to już w jakiś sposób przestrzegane, ale nadal nie ma tych 50 procent – ubolewała.

Lewica chce rozszerzenia Konwencji Stambulskiej

Scheuring-Wielgus wymieniła także "ochronę przed przemocą ze względu na płeć". – Jako Lewica będziemy walczyć o to, żeby Konwencja Stambulska była implementowana we wszystkich krajach europejskich, ale też chcemy jej rozszerzenia. Bo ze statystyk bardzo mocno i strasznie wynika, że kobiety nadal są tą grupą osób w Europie, która doznaje najwięcej przemocy – powiedziała polityk.

Wybory do PE

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Komitety wyborcze mają czas do 2 maja na zgłaszanie list kandydatów do PKW. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

Poszczególne partie przedstawiły już listy wyborcze. Jeśli chodzi o Lewicę, do unijnego parlamentu wystartuje kilka znanych nazwisk. Jedynką we Wrocławiu będzie wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek, zaś Robert Biedroń, także z pierwszego miejsca na liście, powalczy o mandat z Warszawy.

