Aleja Męczenników Demokracji

Piotr Szczęsny, człowiek, który dokonał samospalenia w proteście przeciwko rządom PiS, ma być patronem części przestrzeni na obecnym placu Defilad. Ta inicjatywa przedstawicieli Platformy Obywatelskiej w Radzie Warszawy jest zapewne próbą skonsolidowania twardego elektoratu PO przed wyborami samorządowymi 7 kwietnia. Ale deklarowany gest uhonorowania człowieka uważanego za ofiarę rządów PiS pasuje do całej sekwencji działań partii obecnej koalicji, zmierzających do stworzenia laickiego kultu ofiar rządów prawicy. Ten manewr socjotechniczny wskazuje, że Koalicja 13 grudnia planuje wprowadzanie symbolicznych elementów podziału Polaków w ramach scenariusza napisanego na wiele lat do przodu. I wykazuje przy tym bardzo dużo bezwzględności i skłonności do tworzenia bardzo brzemiennych w skutki podziałów społecznych.