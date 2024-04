Bocheński: Sondaże sondażami, liczą się wybory

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę, 7 kwietnia. Polacy wybiorą przedstawicieli w radach dzielnic, gmin, miast i powiatów, a także członków sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W przypadku wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ewentualną drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia.

W Warszawie na urząd prezydenta kandydują: Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Tobiasz Bocheński (Prawo i Sprawiedliwość), Magdalena Biejat (Lewica), Przemysław Wipler (Konfederacja), Janusz Korwin-Mikke (Bezpartyjni) oraz Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski).

Bocheński: Warszawa musi konkurować z innymi metropoliami Europy

– Warszawa to jest wielka sprawa. Warszawa to równość, prestiż, Warszawa powinna być historią sukcesu. (...) Ale poza komfortowym miejscem do życia, które musi być przytulne, musi być nowoczesne, musi być miejscem, w którym każdy czuje się dobrze, to również stolica Polski. Miasto, które musi konkurować z innymi metropoliami Europy. I na nas spoczywa odpowiedzialność, aby rozwijała się na miarę swoich możliwości – powiedział kandydat PiS na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński.

– Była to kampania wyborcza, w której dominowały postulaty merytoryczne. Jako jedyni stworzyliśmy pełny program dla Warszawy, obejmujący wszystkie problemy w samorządzie. Zaproponowaliśmy referenda – wyliczał Bocheński. – Mówiliśmy o ekologii, ale nie o takiej, żeby założyć dżinsy i zrobić sobie zdjęcie przy sadzeniu jednego drzewa, tylko zrobić zieloną Warszawę – dodał.

"Sondaże sondażami, liczą się wybory"

– Macie prawo chodzić z podniesioną głową. Nikt nie zorganizował tylu spotkań, co my. Nikt nie przygotował takiego merytorycznego programu. Nikt nie jest tak blisko zmienienia Rafała Trzaskowskiego. Każdy głos oddany na listę PiS i na kandydata na prezydenta przybliża nas do tego celu – podsumował swoją kampanię wyborczą kandydat PiS na prezydenta stolicy.

– Teraz wszystko w rękach warszawiaków. Sondaże sondażami, liczą się wybory – podkreślił Tobiasz Bocheński.

