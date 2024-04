Szydło odpowiada Tuskowi. "Mówi o sobie"

Premier Donald Tusk wystąpił na finiszu kampanii samorządowej na konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Szef rządu zwrócił uwagę na wyniki KO oraz PiS w ostatnich sondażach. – Idziemy łeb w łeb. Nie dajcie się zwieść ani optymistycznym, ani pesymistycznym sondażom. Wszystko jest w grze. Wszystko. I dlatego jestem gotów naprawdę bez słowa przesady błagać wszystkich w Polsce, którzy pokonali zło 15 października, żeby w niedzielę też znaleźli te pół godziny na zagłosowanie – przekonywał lider Platformy Obywatelskiej.

– Niezależnie od wyborów w niedzielę, nie przestanę być premierem. Jeżdżę, przekonuję, błagam nie dlatego, że mam w tym jakiś osobisty interes. Po prostu nie mogę patrzeć na ich twarze, ciągle bezczelne. Usiłują uciec, mylą kroki, przyklejają serduszka. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że w poniedziałek rano się spotkamy i powiemy, że znowu nas i całą Polskę ograli, oszukali – mówił Tusk.

Szydło reaguje na słowa Tuska. "Oszukał Polaków"

Do słów szefa KO odniosła się była premier Beata Szydło. – Donald Tusk mówi o sobie. To on oszukał Polaków. Miało być "100 konkretów na 100 dni". Nic z tego nie zostało. Trzeba zmobilizować swój żelazny elektorat, który zaczyna być coraz bardziej rozprężony. (…) Tusk nawołuje do agresji i podziałów – skomentowała na antenie Polsat News europoseł PiS.

– My mówimy o lepszym życiu dla Polaków, że nie można kosztem polskich rodzin rozwiązywać swoich własnych problemów politycznych tak, jak to robi Tusk – stwierdziła Szydło.

Wybory samorządowe

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę, 7 kwietnia. Polacy wybiorą przedstawicieli w radach dzielnic, gmin, miast i powiatów, a także członków sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W przypadku wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ewentualna druga tura odbędzie się 21 kwietnia.

